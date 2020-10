depasa

Vídeo abaixo do deputado Edvaldo Magalhães sobre a penúria do Depasa…Se for de propósito, é má-fé, crime doloso…caso não seja é incompetência…no fundo querem desmoralizar a empresa pública até entregarem a sucata a um grupo privado e as famílias acreanas, de maioria pobre, serem obrigadas à escravidão das altas tarifas de água…igual à escravidão da conta de energia da empresa privada Energisa – J R Braña B.

Assista: