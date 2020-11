Na periferia: Governador presenteia menina com piscina inflável

menina

Gov do Acre, Rio Branco

Foi em uma visita ao Pronto-socorro da capital, ocorrida no dia 28 de outubro, data em que se comemora o dia servidor público, que o governador Gladson Cameli, conheceu pelo whatsaap, a pequena Raynna Lopes Rodrigues, de apenas 9 anos. Na conversa, ela pediu um presente ao governador, que foi entregue pessoalmente, na manhã desta segunda-feira, 2, na residência onde mora com os pais, localizada no bairro Vitória

Cley Rodrigues, pai de Rayna e também de Larissa Isabel, de 10 anos, trabalha no setor de patrimônio do Pronto-socorro de Rio Branco há 10 anos. Ele conta que no dia da visita do governador ao hospital, disse a ele que sua filha estava aniversariando e a pedido, fez uma chamada de vídeo para a filha. “Ele perguntou pra ela, o que ela queria ganhar de presente e ela respondeu que queria uma piscina inflável. Foi difícil de acreditar quando ele mesmo entrou em contato e disse que ia vir na nossa casa entregar o presente. Saiu do seu conforto, seu gabinete. Poderia ter mandado alguém vir entregar, mas ele veio pessoalmente. Isso pra mim é inédito. É satisfatório tê-lo como nosso governador”, enfatizou o pai.

