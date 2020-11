euahoje

Zoe Sullivan, jornalista independente dos Estados Unidos, conversa na noite desta quarta, 20h, com oestadoacre.

Claro, a pauta é a eleição entre Donald Trump e Joe Biden.

Agenda aí, 8 da noite em ponto clica no play abaixo (a transmissão também acontece ao vivo no facebook/oestadoacre, no youtube/oestadoacre e no @oestadoacre, no twitter.