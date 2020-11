Se aproxima a hora da derrota dos candidatos do Gov e Vice (v)

candidaturasrb

Não é surpresa que Bocalom tenha ultrapassado os concorrentes na corrida pela mais importante prefeitura do Acre.

A população, do seu jeito, começa dizer não aos candidatos do governador (Socorro Neri) e do seu vice (Minoru) na reta final do embate político.

Pessoalmente não creio que o candidato do vice Rocha esteja à frente da prefeita Socorro…quero ver o TRE conferir os votos nas urnas.

É o começo do começo da virada…que avançará em 2022….pelo meio.

Bocalom, se não vencer de pronto no primeiro turno, precisará ser amplo para atrair os votos dos setores anti-governo no segundo turno.

Quem fará esse trabalho de ampliação do apoio a Bocalom?

O senador Sérgio Petecão, evidente.

J R Braña B.

Em tempo: abaixo vídeo de Bocalom informando que testou positivo para o covid (melhor gravar o vídeo na horizontal…nas plataformas youtube, Vimeo e telas de computador as imagens distorcem, cortam etccc)