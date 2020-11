crivela

Prefeito do Rio de Janeiro, o pastor evangélico Crivella, chama o governador de São Paulo, João Dória, de ‘veado, vagabundo’.

Assista abaixo…e tente não dizer ‘aleluia’

“Veado, vagabundo!”.

Não adianta o Crivella apenas perder no segundo turno. Tem que ser a derrota mais gigantesca da história, no berço do bolsonarismo raíz.

Tem que ser um NUNCA MAIS pra turma do fundamentalismo, a mentira, a violência e o ódio.pic.twitter.com/Y6LPZpThBW

— Petra Costa (@petracostal) November 19, 2020