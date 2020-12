Sitcom Depasa: Sob nova direção…

depasagov

Gov do Acre

Sob nova direção, Depasa intensifica ações para solucionar problemas no abastecimento da capital

Em atendimento à solicitação do governador Gladson Cameli, a nova presidente do Depasa, Waleska Dessotti Bezerra, juntamente com os engenheiros Ítalo Lopes, diretor de Obras, e Alan Ferraz, diretor de Operações, esforçaram-se para garantir o abastecimento de água tratada em Rio Branco. O empenho concentrado já começou a apresentar bons resultados.

(…)

Em tempo: boa sorte à Waleska…tenha todo o cuidado do mundo!

J R Braña B.