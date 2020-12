‘Moro sócio de americanos que ajudam empresas investigadas (entenderam?)’

reinaldoazevuol

É o mesmo ex-juiz parcial (quantas vezes dissemos aqui em oestadoacre) que perseguiu e prendeu Lula sem provas, destruiu empresas de engenharia do país, ajudou a extrema-direita, Bolsonaro, e depois virou ministro deste. Aqui no Acre foi recebido com pompas pelo atual governo – J R Braña B.

Reinaldo Azevedo, UOL, explica melhor

Sim, vocês entenderam direito: Moro, o ex-juiz da Lava Jato, cujo trabalho provocou os sortilégios que provocou nas empresas, na economia e na política é agora sócio-diretor da empresa encarregada de cuidar da recuperação judicial da empreiteira que a força-tarefa ajudou a quebrar. Mais: ele vai trabalhar justamente na área de “Disputas e Investigações”. A A&M, convenham, está na sua, né? Imaginem quantos segredos das empresas brasileiras Moro conhece…

