Enquanto Acre patina no atraso…Chang’s-5 pisa na Lua (assista)

chang’s-5

Sonda Chang’s-5, chinesa, vai trazer amostras do satélite para estudos na terra.

E pensar que o Brasil tem um governo negacionista, terraplanista, que nem acredita que a Lua existe…e que comprou uma briga com a China….

CGTN

A sonda Chang’e-5 pousou com sucesso no lado mais próximo da lua, anunciou a Administração Espacial Nacional da China (CNSA) nesta terça-feira.

Com o ascensor da sonda espacial no topo, seu módulo de pouso fez um pouso por volta das 23h (horário de Pequim), tornando-se a terceira sonda da China que conseguiu pousar suavemente na lua. Ele enviou imagens do momento em que pousou.

Foi assim o pouso da sonda Chang’s-5…