Música do sábado antecipada…(Titanium…) ♫♫♫

Titanium…David Guetta e Sia…

Gosto muito desse eletrônico…(tocou na festa final da Copa da Rússia)

Versos reais…

//Você me derruba, mas eu me levanto

//Sou à prova de balas, nada a perder

//Dispare, dispare (Fire away, fire away)

//Ricochetes, você fez sua crítica

(…)

//Você me derrubou, mas não vou cair

//Sou de titânio