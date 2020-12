‘São três moleques’, diz Mourão sobre filhos de Bolsonaro

mourãovice

Bela Megale no Globo:

Alvo constante de críticas dos filhos de Jair Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão deu, recentemente, sua opinião, em privado, sobre Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro.

– São três moleques – disse o vice.

Mourão já foi alvo de críticas públicas dos filhos do presidente, em especial do vereador Carlos Bolsonaro, que abre artilharia contra o general com mais frequência.

A relação de Bolsonaro e Mourão segue de mal a pior. Como a coluna informou na semana passada, hoje eles pouco se falam. Além disso, as opiniões que o vice-presidente tem dado sobre as pautas que aparecem no mída têm irritado cada vez mais Bolsonaro e seu entorno.

