Salário Mínimo aumenta para R$ 4,1 mil….

mínimosal

…Em Portugal, que passa para E663, o equivalente na cotação desta quarta no Brasil a R$4,1 mil.

Em Portugal, o país mais pobre da zona do Euro.

O valor é baixo para o padrão Euro, mas não tão baixo em comparação com o salário mínimo que conhecemos.

O aumento anunciado pelo ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, foi de 30 Euro, que equivale hoje a R$180.

Nos próximos dois anos, o mínimo em Portugal deverá chegar a 750 Euros ou R$4,6 mil hoje.

A outra vantagem lá é que os preços se mantêm…não é como aqui, que todo dia sobe o custo de vida porque a vida dolarizou no Brasil, mas se paga salário em Real desvalorizado, e a maioria nem percebe…

O último aumento da gasolina, há poucos dias, foi de 2 cêntimos (centavos de Euro) equivalente a 12 centavos de Real por litro…porém em Portugal mais de 50% da frota já circula com carro elétrico, um luxo que por aqui ainda é ficção científica.

O governo de Portugal, do partido socialista (eleito na coalisão Geringonça), anunciou medidas simultâneas para ajudar as empresas a bancar o novo aumento com redução de encargos no que eles chamam por lá de Taxa Social Única.

Enquanto isso, no maior país da América Latina que segue rumo ao precipício, o salário minimo é vergonhosamente 168 Euros, ou miseráveis 1.045 Reais.

Mas está tudo certo…

Aqui, o que impera são as castas ‘das instituições que funcionam’ e as rachadinhas (roubo de dinheiro público via assalto no salário de servidores nomeados) da família numérica que tomou de conta do poder….para estes o padrão é até superior ao europeu médio.

Em tempo: com informações de Portugal da Agência Lusa

J R Braña B.