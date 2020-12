Às custas dos otários, nós: Uma mão lava a outra?

folha/valor

Valor/Folha

Empresa contratada pelo governo federal atua de graça para Renan Bolsonaro, mostra jornal

Reportagem do jornal “Folha de S.Paulo” publicada nesta quinta-feira mostra que a cobertura com fotos e vídeos da festa de inauguração de uma empresa de Jair Renan Bolsonaro, filho de 22 anos do presidente Jair Bolsonaro, foi realizada gratuitamente por uma produtora que presta serviços ao governo federal.

Em 2020, informa a publicação, a empresa recebeu R$ 1,4 milhão do governo Bolsonaro.

(…)

Aqui a íntegra da caridade, ops, da matéria