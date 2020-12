Com Bolsonaro: Só Petecão e Marfisa de máscaras

bolsonarodf

Bocalom, prefeito eleito de Rio Branco, que passou 10 dias isolado com covid-19 no final da campanha – parece muito empolgado na presença do presidente (sic) Bolsonaro nesta foto…

Senadores Mailza e MBittar..,,esses são raízes, deixa pra lá…

Os mais lúcidos, senador Petecão e a vice-prefeita eleita, Marfisa, usaram máscara.

Eles sabem que o covid-19 não é um gripezinha, como já disse o presidente (sic).

O release ensaboado e impulsionado à imprensa local é o lero-lero de sempre:

(…)O presidente garantiu que vai apoiar a administração de Bocalom em Rio Branco. “Você tem um bom time de senadores e uma bancada para estar solicitando apoio aqui. E claro, nosso amigo senador Marcio Bittar que tem acesso ao meu gabinete, estará nos lembrando sempre de você e de Rio Branco. Conte comigo”, disse o presidente da república ao prefeito eleito de Rio Branco.(…)

O mesmo ‘conte comigo’ que prometeu ao atual governador GladsonC, que o Acre não viu nada, absolutamente nada em dois anos de mandato desse que é o pior presidente da história do Brasil

J R Braña B.