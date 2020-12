Denis Araújo (PSDB) pode ser o presidente da câmara de Sena

denisver

Para começar a semana em Sena com a política fervendo….

Denis Araújo, do PSDB, que integra o recém-criado ‘Centro Bloco’, formado por quatro vereadores (o próprio Denis, Elvis, Canário e José Sousa) pode vir a ser a saída para o prefeito Mazinho manter o controle da mesa diretora da câmara no município de Sena Madureira a partir do dia 1 de janeiro.

Para vencer a eleição na câmara as duas possíveis chapas inscritas precisam de sete votos dos 13 possíveis.

O nome de Denis teria sido apresentado ao prefeito por interlocutores como a saída para o impasse e Alípio, candidato lançado pelo oficialismo ao cargo de presidente, recuaria para outra posição na mesa.

Denis seria o 6º voto pró-prefeitura e Elvis, o sétimo, consagrando a vitória de uma mesa aliada do prefeito Mazinho.

Alternativa de ‘redução de danos’ do momento, dizem…

O deputado Gehlen (com o seu bloco de vereadores) amargaria mais uma derrota no seu intento de dominar a câmara e dificultar a vida do prefeito Mazinho.

É o ‘bloco centro’ dando as cartas na eleição da mesa da câmara em Sena.

Em tempo: Elvis, possivelmente, será candidato a prefeito daqui a quatro anos.

Em tempo 2: tudo pode acontece ainda…inclusive nada ou tudo diferente do que está dito aí em cima.

J R Braña B.

