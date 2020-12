Sena: Vereadores criam ‘centro bloco’ para definir eleição na câmara

senacamara

Eleição para a mesa diretora da câmara de vereadores de Sena Madureira

Quatro vereadores formaram o que eles chamam de ‘centro bloco’, independente, para interferir na eleição para a mesa da câmara de vereadores do município.

Elvis, Denis, José Sousa e Canário fazem parte agora de um bloco no futuro legislativo da cidade.

Em Sena Madureira foram eleitos 13 vereadores, sendo que 05 fecharam apoio ao candidato do prefeito Mazinho, quatro obedecem ao deputado Gehlen Diniz e agora surge o ‘centro’, que, se quiser, como está pretendendo, vai, sim, decidir a eleição da mesa da câmara.

-Nós criamos esse ‘centro bloco’ e vamos conversar com o prefeito e também os vereadores da ‘base’ do grupo do deputado Gehlen. Nós vamos decidir a futura gestão da câmara – disse um dos integrantes do bloco centro nesta noite a oestadoacre

J R Braña B.

Já é Natal…a música mais linda do Natal!

Chris Rea em Dirigindo para casa para o Natal