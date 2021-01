O que o PT exige para apoiar candidato do MDB à câmara dos deputados

camaradep

O PT é o maior partido da câmara dos deputados.

Vídeo do deputado do PT, Enio Verri, líder do partido na câmara

Líder do PT na Câmara, @enioverri , destaca que derrotar candidato de Bolsonaro é fundamental na próxima eleição da Mesa Diretora. PT e partidos de oposição apoiarão @Baleia_Rossi , do @MDB_Nacional . pic.twitter.com/Blp2aMyRJF — PT na Câmara (@PTnaCamara) January 4, 2021

Nota do PT

O que partido pôs à mesa para apoiar o candidato do MDB de São Paulo à presidência da câmara

“A bancada do PT na Câmara dos Deputados deliberou nesta tarde apoiar o candidato do bloco formado por 11 partidos políticos, deputado Baleia Rossi (MDB-SP), a partir de compromissos firmados pelo candidato com os partidos de oposição (PT, PSB, PDT, PCdoB e Rede), em defesa da democracia, da independência do Poder Legislativo e de uma agenda legislativa que contemple direitos essenciais da população.

Os compromissos apresentados ao candidato Baleia Rossi pelas bancadas do PT e dos demais partidos de oposição têm o sentido de enfrentar a agenda de retrocessos pautada pelo governo de extrema-direita no campo dos direitos humanos e dos direitos constitucionais, e em defesa do estado democrático de direito e da soberania nacional”, afirma a nota

O que o PT exigiu para apoiar o candidato do MDB?

Lutar pelos direitos do povo brasileiro, pautando projetos que garantam efetivamente o direito à vida e à saúde, por meio do adequado enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, garantindo:

– o acesso universal à vacina;

– a renda emergencial e/ou a ampliação do Bolsa Família;

– a geração de emprego e o fim do arrocho salarial;

– a segurança alimentar, com apoio à agricultura familiar e assentamentos da Reforma Agrária, garantido comida barata ao povo;

– tributos sobre a renda dos mais ricos;

– defesa dos direitos das classes trabalhadoras, com liberdade para organização e modernização de entidades sindicais.