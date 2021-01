Obrigado Bolsonaro, uma ova!

brigadobolson

Um dos vacinados hoje em Sena Madureira, possivelmente da saúde – apareceu com uma camiseta agradecendo a Bolsonaro, o governador GladsonC e ao prefeito Mazinho.

O governador e o prefeito, tudo certo…afinal de conta estão desde o ano passado ajudando as pessoas no estado e no município a se livrarem do covid-19.

Mas o que Bolsonaro fez nessa pandemia?

Sabotou a ciência…

Disse que era uma gripezinha

Disse que no máximo morreriam 800 pessoas (já passam de 210 mil)

Disse que não era coveiro…’e daí?’

Defendeu a cloroquina, uma droga que não serve para covid-19…

Disse que a vacina chinesa, essa aplicada em Sena hoje, não prestava e que não compraria…

Seu governo pressionou Anvisa a atrasar a liberação da vacina até quando pôde…

Seu governo está pressionando a Anvisa a não liberar a vacina Sputinik Russa para a Bahia comprar porque lá o governador é do PT…

Bolsonaro, senhores, é inimigo da vida humana…

Com Bolsonaro não haverá vacina para todo mundo…

O Brasil poderia estar produzindo a sua própria vacina, mas o não apoio aos cientistas por parte do governo está deixando o nosso país no desespero pela vacina…

Agora a China, insultada por Bolsonaro e seus filhos malandros – reage e dificulta a remessa de insumos para o Brasil continuar produzindo a vacina…(Sena está sentido a consequência do desastre Bolsonaro…recebeu míseras 203 doses, apenas 0,5% do que precisa)

Então, não há motivo algum para agradecer a Bolsonaro.

Bolsonaro é o mal…

Deve ser afastado imediatamente da presidência do Brasil

Com ele no ‘descomando’ não haverá vacina para todos!

Bolsonaro é o pior presidente da história do Brasil.

Quem continuar apoiando Bolsonaro será cúmplice de seus inúmeros crimes lesa humanidade!

Queremos vacina para todos!

Fora, Bolsonaro!

J R Braña B.