Música da noite (domingo de despedida…♫♫♫)

musicadesp

Elefente de Olinda, com Alceu…

É a música da noite que escolho para o tchau dessa cidade mágica, que percebe que tô indo embora, mas sabe também vou voltar….sempre!

Esse clássico encerra o desfile de blocos em Olinda no Largo do Amparo (onde eu e Deyse estamos hospedados na casa do meu filho)…é tradição…

Fim do desfile e todos, todos, cantam esta música….hino!

Versos:

//Olinda!

//Quero cantar a ti esta canção

//Teus coqueirais, o teu sol, o teu mar

//Faz vibrar meu coração, de amor a sonhar

//Minha Olinda sem igual…

(…)

Não tem como não engasgar…ouçam!

A pandemia dilacerou Olinda…

Suas ruas e ladeiras…

Seus bares, restaurantes mil…

Seu Carnaval…

Com todos vacinados a vida será bem melhor!

Boa noite!

J R Braña B.