Homem que aprontou no Acre é preso após matar com BMW em João Pessoa

G1 Paraíba, 25/01

A morte do músico (Jailson Bandeira Bezerra, o Dainha Batera) aconteceu em um cruzamento no bairro de Manaíra. Segundo a Polícia Militar, o condutor de uma BMW não respeitou a ordem de parada dos policiais, fugiu por três quarteirões e foi preso após causar o acidente. Jailson Bandeira não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Em tempo: Antônio Carlos, segundo a polícia de João Pessoa, é o autor do atropelamento e morte do músico paraibano. Antônio Carlos já passou pelo Acre e ainda, conforme o delegado responsável pelo inquérito, cometeu golpes em Rio Branco. Informação da policia nesta tarde foi pela FM Arapuan. no Programa 60 minutos.