Vacina a conta-gota: Com Bolsonaro milhares ainda perderão a vida

Porque a essência desse desgoverno é a exclusão social….simples entender!

Não há mais como o Brasil aguentar o desgoverno Bolsonaro.

O Acre é exemplo disso.

Com as vacinas chegando a conta-gota, pode esquecer…

O conta-gota é no Brasil inteiro.

O SUS, que antes vacinava 80 milhões de pessoas ao dia – hoje, com o Bolsonaro – não consegue vacinar quase ninguém.

É vergonhoso!

O Brasil tinha (tem) o melhor sistema de vacinação do planeta, mas os incompetentes do governo Bolsonaro não conseguem resolver as coisas.

A elite já está comprando a sua própria vacina…

Até os servidores do Judiciário do Acre estão dizendo que vão comprar a sua vacina…

E povo que se f….

oestadocre repete: com Bolsonaro a vacinação tardará muito e mais pessoas vão morrer.

E Bolsonaro vai seguir sendo o responsável por cada morte de brasileiros…

Boris Johnson, primeiro-ministro da Inglaterra, assumiu hoje a responsabilidade pela morte de 100 mil pessoas por covid-19 no seu país.

Aqui, o inqualificável trabalha contra a vacina…(e o Brasil se aproxima das 220 mil mortes)

Só tem um jeito de resolver o problema.

O Congresso sabe qual é…

E se não fez nada ainda é porque é um Congresso irresponsável (representante da elite) e tão inqualificável quanto o desgoverno Bolsonaro.

J R Braña B.