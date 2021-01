Bradesco é contra impeachment do melhor presidente…

bradesco

…O segundo banco privado brasileiro é contra o impeachment de Bolsonaro, o melhor presidente para….os banqueiros e os bancos, óbvio!

Tudo a ver os interesses e prioridades do Bradesco e Itaú com a classe média e os pobres do Brasil…tudo a ver…!

Diz Luiz CarlosTrabuco, presidente do conselho de administração do banco:

-(…)O impeachment não é a resposta mais adequada para a superação do momento desafiador que vivemos. A prioridade deve ser o esforço coletivo pela vacinação em massa da população e a retomada da economia para a criação dos milhões de empregos perdidos na pandemia.(…)

Bradesco é contra impeachment de Bolsonaro e diz que não é adequado ‘para o momento’ https://t.co/9RnMgG6rer — DCM ONLINE (@DCM_online) January 28, 2021

Em tempo: impeachment da Dilma era a resposta…do desqualificado e pior presidente do Brasil, o impeachment não é a resposta.

Em tempo 2: o post contém ironia…

J R Braña B.