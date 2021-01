CNC: Número de endividados em 2020 foi o maior em 11 anos

cncdividas

Medidas em resposta à pandemia, como o auxílio emergencial, possibilitaram às famílias contratar mais dívidas (contratar mais dívidas, nada! – escapar de morrer de fome! – oestadoacre)

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) produziu um estudo especial sobre o comportamento do endividamento dos brasileiros durante o ano de 2020, marcado pela crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. A análise, que tem como base os resultados mensais da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), mostra que a média de famílias endividadas no ano passado cresceu 2,8 pontos percentuais, em comparação com 2019, chegando a 66,5% – a maior porcentagem anual da série, iniciada em 2010.

Em tempo: viva o governo neoliberal (mercado, bancos têm tudo e gente, maioria dos seres humanos fica com as migalhas, quando fica) de Bolsonaro e Paulo Guedes!

Em tempo 2: contém ironia!

