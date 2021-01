narcyareal

Dona Narcy Areal, 81, que ficou três semanas internada com covid-19 no Into-Rio Branco e tinha recebido alta e retornado para casa em Sena Madureira voltou a ser internada com pneumonia agravada e pulmão comprometido.

14h45min – Médicos do Into estão orientando retirar Dona Narcy do Into e levá-la para outro hospital para tratar a pneumonia…o que deverá feito hoje ainda para o hospital do Idoso ou para o Santa Juliana.