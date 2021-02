16 milhões para comunicação do governo que não se comunica

comunic16milhoes

16 milhões do governo do Acre somente para gastar com mídia (propaganda em veículos de comunicação) e não há uma campanha de esclarecimento sobre como se proteger do covid-19.

Dep Edvaldo Magalhães, no TT

Aqui está a prova do Orçamento Publicado e sancionado pelo Governador. Notícia verdadeira. A assessoria poderia cuidar imediatamente da campanha educativa e não querer agradar com potocas. Ao trabalho, estamos em guerra contra o vírus! pic.twitter.com/92mxTSstvR — Edvaldo Magalhães (@EdvaldoAcre) February 4, 2021