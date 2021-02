Presidente da Aleac saúda Waldirene, nova presidente do TJAC

tjacreposse

Presidente Nicolau Júnior prestigia posse da presidência do TJAC

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior (PP), participou na tarde desta sexta-feira (05) da solenidade de posse dos Novos Dirigentes do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC). O ato foi realizado por meio de plataforma digital e deu posse como presidente a desembargadora Waldirene Cordeiro.

O desembargador Roberto Barros foi empossado como vice-presidente e o desembargador Elcio Mendes como corregedor geral da Justiça. O presidente Nicolau Júnior parabenizou o desembargador Francisco Djalma pelos trabalhos desenvolvidos por este, enquanto esteve à frente do TJAC, e saudou os novos empossados, lhes desejando sucesso.

“É uma honra participar dessa solenidade, onde podemos ver uma mulher ocupando um lugar de destaque e, ao seu lado, profissionais competentes que com certeza contribuirão muito na condução das decisões do TJAC. O Poder Judiciário exerce um papel fundamental para que a democracia seja assegurada. Desejo aos três muito sucesso nesse novo desafio. O Poder Legislativo continua de portas abertas para caminharmos juntos”, disse Nicolau Júnior.

A presidente, assim como seu vice e o corregedor ocuparão o cargo durante o biênio 2021/2023. Também participaram da solenidade importantes membros da justica acreana.

Andressa Oliveira/ Agência Aleac