Perpétua: ‘Esposa de coronel da PM não tem direito à vacina agora’

Dep Federal Perpétua pede providências ao MP sobre denúncias que dizem que esposa de ex-comandante da Polícia Militar tomou vacina sem ser de grupo prioritário.

A Sra. Dayanna Menezes, esposa do Sr Ulysses, cel da PM/AC, não tem direito à vacina agora. Ela está furando a fila dos profissionais de saúde q estão na linha de frente do Covid e de idosos q esperam a vez. Estou entrando c/ representação no MPE e MPF p/ apurar a conduta dela.

— Perpétua Almeida (@perpetua_acre) February 9, 2021