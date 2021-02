Aux. Emergencial: Sen MBittar é um liberal de perfumaria deslumbrado

auxilioemerg

(…)

(…)

O senador MBittar é um deslumbrado com a sua proximidade com o poder central…

Bolsonarista raiz, ele faz questão de mostrar que é da cozinha de Bolsonaro e Paulo Guedes, o ministro da não economia do Brasil.

MBittar se auto regozija como ventríloquo repetindo as insensibilidades sociais de Paulo Guedes quando o tema é ajudar os milhões de desempregados com o auxílio emergencial.

O senador mato-grossense-paulista, mas eleito pelos otários do Acre, não reúne condições pessoais e políticas para ser o relator do Orçamento, porém o seu governo (de extrema-direita e militar) o indicou para fazer o jogo sujo da elite desgraçada e impatriótica que manda neste país.

Quando MBittar diz que a continuação do mísero auxílio emergencial depende de reformas do Estado, ele apenas repete feito papagaio o que os donos do Estado (mercado, bancos, castas) querem que ele diga ao distinto público.

MBittar é o caso clássico de um senador eleito por um estado pobre, cujo eleitor deste estado, boa parte sem noção e consciência crítica – emprestou o seu voto sem se dar conta do que estava fazendo a si próprio.

E o resultado é o que está aí: um político deslumbrado e totalmente alinhado aos interesses mesquinhos de uma ilite cloaca que não enxerga as necessidades de uma multidão carente de tudo.

MBittar é um liberal-religioso de perfumaria…que sempre viveu sob o guarda-chuva do estado brasileiro…o mesmo estado que hoje, como relator do Orçamento – ele nega para a maioria das famílias empobrecidas e desamparadas do nosso país.

MBittar, Paulo Guedes e Bolsonaro vão passar…direto ao lixo da história.

J R Braña B.