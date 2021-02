Decreto do Vaticano: Demissão por recusa à vacina é revista

decretovaticano

Vaticano esclareceu hoje que não haverá demissão dos seus servidores que recusem tomar a vacina anti-coronavírus, ainda que se trate de uma decisão que ‘pode constituir risco para a própria pessoa, para os demais e para o entorno do local de trabalho’

El Estado del Vaticano matizó hoy que no habrá despidos de sus empleados que rechacen vacunarse contra el coronavirus, aunque se trata de una decisión que “puede constituir un riesgo para él, para los demás y para su entorno laboral”.

“La adhesión voluntaria a un programa de vacunación debe tener en cuenta el riesgo de que cualquier negativa del interesado pueda constituir un riesgo para él, para los demás y para el entorno laboral”, (…)

Servidores do Estado do Vaticano que recusarem tomar vacina anti-covid-19 serão demitidos, é o que diz o decreto assinado e publicado no dia 8 de fevereiro.

