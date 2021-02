heloydecastro

Sextou em oestadoacre, live com Heloy de Castro…

20h em ponto…aqui nesta página, ainda simultâneo no facebook/oestadoacre, no youtube.com/oestadoacre e @oestadoacre no Twitter.

Se você gosta das músicas do Heloy acione o lembrete na nossa pagina do facebook/oestadoacre ou nosso canal do youtube e avise aos amigos…

Vai ter muita música boa nesta transmissão…

Às 20h você clica abaixo no play e pronto…