Olha só: Artur Lira quer fim da vinculação de recursos para Saúde e Educação

Fim da vinculação dos recursos do Orçamento é o que propõe o presidente da Câmara dos Deputados…mais uma pancada na saúde e educação à vista…

O Globo

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) diz que sua prioridade é garantir ao Congresso o controle do Orçamento federal. Isto inclui medidas que podem implicar arrocho fiscal comprometendo ainda mais setores fundamentais para o desenvolvimento social, como Saúde e Educação, pois uma de suas metas é acabar com a vinculação de verbas para qualquer área

“O Congresso hoje é um carimbador do Orçamento. O Orçamento vem pronto, todo pré-fixado, com 96% de despesas carimbadas. Defendo a desvinculação total do Orçamento”, afirmou Lira em entrevista ao jornal O Globo. “Hoje, você tem orçamento que bota 25% pra educação, 30% pra saúde, “x” para penitenciárias, vem todo carimbadinho”.

