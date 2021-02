A pavonice do sen MBittar é inacreditável (vídeo)

mbittarpavon

Vídeo

O senador MBittar pisa no chão porque ainda não aprovou uma PEC para acabar com a Lei da Gravidade…

No discurso que fez hoje, ao lado do seu presidente Bolsonaro, foi o autêntico que o Acre todo conhece e só conjuga o verbo no singular…’eu levei o prefeito, eu levei o governador…

Pior: ‘eu fui informado’ (da situação no Acre)

Ele não sabe o que ocorre no Acre porque, como dizem, MBittar não pisa por aqui, não mora aqui, não vive aqui etccc…e mesmo assim foi eleito pelos eleitores do Acre…

Assista abaixo a presunção, o egoísmo, a vaidade do senador MBittar (os mais presunçosos da política acreana não chegam aos seus pés…e olha que há uma meia-dúzia por aqui que têm horror à Lei de Newton)

Em tempo: Darcy Ribeito tinha razão…essa elitizinha cafona…

J R Braña B.