GladsonC e a irresponsabilidade de Bolsonaro: ‘Cada um faz o que quer’

mpfbolsonaro

Em Sena…o presidente Jair Bolsonaro não usou máscara…em Rio Branco tampouco….

Aqui em Rio Branco, o governador GladsonC disse, a propósito da irresponsabilidade de Bolsonaro:

-Cada um faz o que quer, disse GladsonC em entrevista ao ac.

Faz o que quer, não!

Ele é o presidente e deveria agir como tal.

Faz o quer e o resultado são 250 mil mortos por covid-19 e sem vacinas para todos os brasileiros.

O MPF deve ter visto a visita de Bolsonaro ao Acre….

Em tempo: migalhas de vacina ao Acre

Em tempo 2: histeria dos incautos no pobre município de Sena Madureira…vídeo

Em tempo 3: Bolsonaro abandona entrevista no Acre

Em tempo 4: Piada pronta: Bolsonaro promete liberar FGTS do trabalhador para o trabalhador

Aqui a entrevista do governador no FB do ac:

E aqui a entrevista de Bolsonaro, ministro da saúde e políticos do Acre…