Energisa: Inscrições para 200 vagas no Acre

A Energisa Acre vai abrir mais de 200 novas vagas de Eletricistas para atuação na Capital e Interior. Os interessados devem ficar atentos nas atualizações na página de carreiras do Grupo Energisa, pelo site https://jobs.kenoby.com/grupoenergisa

O processo é simples. Basta cadastrar currículo através do endereço eletrônico informando dados de contato atualizados. Ao anexar o currículo na página de carreiras do grupo, o candidato deverá indicar a cidade de interesse para candidatura.

O projeto já está em andamento e as contratações acontecem a partir de março. O Diretor Presidente da Energisa Acre, José Adriano Mendes Silva, comentou sobre a importância dessa iniciativa.

“A geração de emprego demonstra o compromisso da empresa com a sociedade acreana. Que mesmo diante de adversidades como pandemia e enchentes procura investir na sociedade acreana, através da geração de emprego”, comentou.

Inscrições para programa de estágio serão encerradas no dia 28/02

O Grupo Energisa está com inscrições abertas em seu programa de estágio em 10 estados. No Acre, as 20 vagas são para atuação em Rio Branco. As oportunidades são voltadas para nível técnico e superior nas áreas como Administração, Direito, Engenharia, Estatística, Matemática e Física.

As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de fevereiro no link https://jobs.kenoby.com/estagioenergisa/.

O programa de estágio tem duração de 12 meses, sendo possível renovação por mais 12 meses para os estagiários das vagas de nível superior. A Energisa oferece remuneração compatível com o mercado, incluindo vale-transporte e seguro de vida.