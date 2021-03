6 milhões em mansão: Esses filhos do Lula não são fáceis…

flaviobolsonaro

Ops…não é o filho do Lula!

É o do Bolsonaro….!

Custo da mansão: 1 milhão de Dólares! (6 milhões de Reais)

O Globo

BRASÍLIA — O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro, comprou no início do ano uma mansão no valor de R$ 6 milhões no Lago Sul, bairro nobre de Brasília. Flávio é investigado pela suposta existência de um esquema de desvios de recursos dos salários de seus assessores quando era deputado estadual da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) e, na investigação, é suspeito de realizar a lavagem de dinheiro por meio da venda e compra de imóveis.

(…)

