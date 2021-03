Gov GladsonC: ‘Precisamos acelerar a vacinação’

vacinaacre

Consórcio – governo do Acre sugere que Estados da Amazônia comprem vacina para acelerar imunização.

-Participei, por videoconferência, da Assembleia Geral de Governadores do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal. Na oportunidade, sugeri a compra conjunta de vacinas contra a Covid-19 pelo consórcio formado entre os nove estados da Amazônia brasileira.

O Acre vem recebendo um importante apoio do governo federal, mas precisamos acelerar a vacinação. Aqui no estado, apesar de todos os esforços e investimentos que realizamos na área da saúde, a situação está próxima do limite. Juntos, os estados da Amazônia somam mais de 27 milhões de habitantes. Precisamos unir nossas forças e ir em busca de comprar as vacinas que estejam disponíveis e autorizadas pela Anvisa – governador GladsonC.