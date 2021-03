noblat

Blog do Noblat

Acho graça quando leio sobre nova postura de Bolsonaro diante de qualquer coisa. No início da tarde, noticiou-se que assumira uma nova postura face à pandemia. No fim da tarde, ele voltou a criticar as medidas de isolamento e a culpar os governadores. Bolsonaro é caso perdido. pic.twitter.com/ldUu2rdgxs

— Blog do Noblat (@BlogdoNoblat) March 11, 2021