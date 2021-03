doações

Recebemos no Acre 15 toneladas em donativos, de um total de 50, da Cruz Vermelha Brasileira. As doações, que serão entregues para as cidades atingidas pela cheia dos rios no Acre, fazem parte da campanha SOS Acre, criada pelo Ministério Público do Acre em parceria com o Tribunal de Justiça do Acre – governador GladsonC.