2030: Dono do facebook promete dispositivo para teletransportar pessoas

facebook#

TheInformation/Reuters

Zuckerberg promete crear para el 2030 un dispositivo con el que será posible “teletransportarse”

El director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo este lunes en una entrevista con la revista digital The Information, que para el 2030 las personas podrían usar gafas inteligentes para asegurar su presencia virtual en cualquier lugar.

Tradução: [ O CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, disse esta segunda-feira em uma entrevista à revista online The Information que até 2030 as pessoas poderão usar óculos inteligentes para garantir sua presença virtual em qualquer lugar. ]

Facebook inventará unas gafas que pueden mostrar el contenido gráfico junto con el mundo real a través de pantallas transparentes. “Esto podría llevar a tantas cosas increíbles, […] en lugar de llamar a alguien, tener una videoconferencia, en un abrir y cerrar de ojos te teletransportas, y estás sentado allí y ellos están en su sofá y todos se sienten como si estuvieran juntos”, explicó el multimillonario. De este modo, la creación de los avatares podría revolucionar la comunicación humana.

Tradução: [O Facebook vai inventar óculos que podem exibir conteúdo gráfico ao lado do mundo real por meio de telas transparentes. ‘Isso pode levar a tantas coisas incríveis, […] em vez de ligar para alguém, ter uma vídeo conferência, em um piscar de olhos você se teletransporta, e você está sentado lá e eles estão no sofá e todos eles sentirão como se estivessem juntos’, explicou o bilionário. Desta forma, a criação de avatares pode revolucionar a comunicação humana.

(…)