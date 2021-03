coronavírus

John Magufuli, presidente da Tanzânia (África), dizia que o covid-19 era conversa fiada…não acreditava, não usava máscaras, não orientava isolamento social….morreu de covid-19!

Da Agência Reuters

Tanzania’s President John Magufuli, one of Africa’s most prominent coronavirus skeptics, has died aged 61 https://t.co/moiKgFptTq pic.twitter.com/iLkDkQC9nB

— Reuters (@Reuters) March 18, 2021