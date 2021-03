Melhor notícia: Gov GladsonC anuncia vacina russa (700 mil doses)

vacinasputinik

Do governador GladsonC nesta noite de sexta-feira em uma de suas contas nas redes sociais

Fechamos acordo para aquisição de 700 mil doses da vacina russa Sputnik V, por meio da inclusão do Acre no Consórcio Nordeste. A previsão é assinar o contrato de compra das vacinas na próxima semana. 🙏

Outra boa notícia é a doação de 20 mil metros cúbicos de oxigênio pela SOS AM, junto à multinacional Air Products, para o Acre. Nós faremos toda a logística para garantir a chegada do insumo que será capaz de dar uma segurança de cerca de três meses para o Estado no tratamento das pessoas com Covid-19. Quero agradecer de coração a SOS AM pela doação. 💙