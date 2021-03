atilamarino

Agora não é hora de união e pensamento positivo. Agora é hora de reconhecer que 300 mil mortes são o resultado planejado de negacionismo, promoção de aglomeração e desorganização nacional. E que, se isso não mudar, não tem união e pensamento que evitem os próximos 300 mil. — Atila Iamarino (@oatila) March 25, 2021

Em tempo: É hora de reconhecer os erros e começar a fazer o certo…para a tragédia não ser maior…a alternativa antes da vacina é dinheiro no bolso das famílias para ficarem em casa, especialmente as carentes, e isolamento social rígido de pelo menos 15 dias…para começar….depois virão as responsabilidades…os tribunais…e os culpados vão responder….cedo ou tarde.!

Em tempo 2: Bolsonaro falar em união e pensamento positivo é a mais torpe demagogia que se pode ouvir…

