A Prefeitura de Sena Madureira por meio da Secretaria Municipal de Saúde recebeu na tarde de ontem (23) mais um lote de vacinas anti-covid, para dar sequência ao processo de imunização da população idosa do município. Nesta etapa o Governo Federal, via Governo do Estado destinou um quantitativo de 2.600 doses da Coronavac, que serão aplicadas divididas entre a primeira e a segunda dose.

