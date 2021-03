reuters

Estudante egípcio Omar Sayed Shaaban, 21, estabeleceu um novo recorde mundial no Guinness para o maior salto fora d’água usando um monofin.

WATCH: At the age of 21, Egyptian student Omar Sayed Shaaban has set a new Guinness World Record for the highest jump out of water while wearing a monofin pic.twitter.com/hEZAU8ZLCR

