Barack Obama perde avó

-Minha família e eu estamos de luto pela perda de nossa amada avó, Sarah Ogwel Onyango Obama, carinhosamente conhecida por muitos como “Mama Sarah”, mas conhecida por nós como “Dani” ou Vovó. Sentiremos muito a sua falta, mas celebraremos com gratidão sua longa e notável vida

My family and I are mourning the loss of our beloved grandmother, Sarah Ogwel Onyango Obama, affectionately known to many as “Mama Sarah” but known to us as “Dani” or Granny. We will miss her dearly, but we’ll celebrate with gratitude her long and remarkable life. pic.twitter.com/avDY4f1PVu

— Barack Obama (@BarackObama) March 29, 2021