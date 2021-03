Fecomércio: 90% das pessoas em Rio Branco estão endividadas

endividamentorb#

O Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC divulgou nesta terça-feira, 30, pesquisa sobre a situação econômica dos cidadãos. Realizada de forma virtual entre 18 e 23 de março e identificou que os rio-branquenses foram afetados pelas questões envolvendo a pandemia, como: redução da jornada de trabalho e salários e com o final do auxílio emergencial.

A pesquisa concluiu que mais de 90% da população rio-branquense está com os níveis de endividamento elevados e que prefere manter as contas domésticas em dias ou com pequenos atrasos.

Em tempo: pela primeira vez os três comandantes das Forças Armadas do Brasil (Exército, Marinha e Aeronáutica) pedem demissão conjuntamente…Traduzindo: nem eles aguentam Bolsonaro!