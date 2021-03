Assembleia Legislativa investe em tecnologia

aleac#

Divulgação Aleac

Para mais transparência e qualidade do serviços, Assembleia investe em tecnologia

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior, acompanhado do primeiro secretário da Casa, deputado Luiz Gonzaga, apresentou nesta quarta-feira, 31, cerca de 50 computadores adquiridos pela mesa diretora. A compra faz parte dos investimentos na área de Tecnologia da Informação (TI) que vão melhorar as condições de trabalho e ampliar ainda mais a transparência das ações do poder legislativo.

“Esse investimento vai melhorar o trabalho dos nossos servidores. Nosso compromisso é cada vez mais trazer novas tecnologias, afinal quando trabalhamos melhor, quem ganha é a população. Além dos computadores, adquirimos também nobreaks, licenciamento de software e sistemas para a nossa TI”, afirma Nicolau.

O investimento total é de aproximadamente meio milhão de reais e vai trazer mais transparência à Casa, de acordo com o primeiro secretário. “A modernização é um compromisso da atual gestão e vão, sem dúvida, proporcionar mais transparência dos nossos atos”, lados Luiz Gonzaga.

Além da presidência e do primeiro secretário, a chegada dos equipamentos foi acompanhada pela Secretária Adjunta Executiva da Aleac, Evelena Cardoso.