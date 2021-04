sensacionalistacovid19#

Em tempos de covid-19

Por aí a decisão do ministro do STF, Nunes Marques, indicado por Bolsonaro…vai piorar…já, já o ministro Marco Aurélio se aposenta e entrará mais um indicado do presidente (sic)…

Em tempo: a cantora Zelia Duncan pergunta: ‘Por que as igrejas não protegem seus fiéis?’

Em tempo 2: a cantora Zélia Duncan foi uma das enviou dinheiro, depósito em conta, para ajudar a comprar comida para as vítimas das enchentes no Acre.