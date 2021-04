Edvaldo: ‘Governo desorientado e declarações de vice merecem investigação’

depedvaldo#

-Governador e vice não se olham nos olhos – dep Edvaldo

Líder da oposição na Aleac diz que governo está ‘desorientado’ e declarações de Rocha merecem investigação

O líder da oposição na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) disse durante a sessão online desta terça-feira (6) que as declarações do vice-governador dadas ontem (5) à imprensa são graves e carecem de investigação. O parlamentar afirmou também que a crise entre Major Rocha e Gladson Cameli “extrapolam o simples debate e embate político”.

“A entrevista do vice-governador foi um disparar de acusações graves que merecem apuração. Abriu-se uma disputa pra ver quem primeiro vai bater o recorde da crise entre governador e vice que chegou ao ápice na época de Edmundo Pinto e Romildo Magalhães. A crise se aprofundou tanto que terminou, como terminou. Há uma escalada de endurecimento na relação política que extrapola o simples debate e embate político. O governo se afoga numa crise de reconstrução de uma base na sociedade e na gestão que não se completa, que não se estrutura”, disse o líder oposicionista.

