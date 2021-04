Preços nos aeroportos do Brasil são criminosos

aeroporto#

Em Rio Branco, na sala de embarque, acredite, uma água mineral, que dizem não ser mineral legítima, custa R$5.

Em Brasília, custa 7 e uma latinha de coca-cola R$9.

Em Sampa, a água custa igual Rio Branco, 5.

E tá barato…porque o resto em São Paulo não é para pessoas com um mínimo de juízo ou que dê valor ao seu dinheiro.

Se prepare para quando a empresa que privatizou o aeroporto de Rio Branco assumir de fato…até o ar que você vai respirar terá pagar…

O abuso, para ser ameno com o substantivo, começa no preço da passagem aérea.

Vivi mais uma vez essa experiência nesta manhã ao pensar que poderia tomar um café, café…

Na velha Miragina, que é caro tbem, mas com 23 pilas vc tem pao-de-milho, mamão, banana-frita, café com leite, baixaria, bolo, etc…porções no prato…é outro mundo! Mais simples e mais saudável! https://t.co/ObWWPJel3H

