Fosse hoje Ari Barroso não comporia ‘Aquarela do Brasil’ (v)

aquereladobrasil#

Fosse neste país de Bolsonaro e os iguais a ele, jamais essa música exaltação, de Ary Barroso, que é a mais conhecida canção brasileira no planeta, teria sido feita. (ouça Aquarela do Brasil abaixo do texto do jornalista e escritor Sérgio Augusto).

Sérgio Augusto

Inspirado no Brasil de hoje, Ari Barroso não teria composto um samba-exaltação, mas um lúgubre cantochão. Presidemente Bolsonaro transformou o País num inferno tropical. pic.twitter.com/7NIlcp77QQ — Sérgio Augusto (@SergiusAugustus) April 10, 2021

Aquarela do Brasil, com Ray Conniff….a música mais conhecida do Brasil no mundo…que exalta a alegria do Brasil (de um Brasil antes de Bolsonaro, óbvio)…em qualquer país do mundo que você chegue, para te saudar, eles tocam essa música…

Pois é…

J R Braña B.